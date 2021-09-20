Арестович розкрив тему промови Зеленського на Генасамблеї ООН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що глава держави Володимир Зеленський присвятить частину своєї промови на Генеральній асамблеї ООН залученню жителів окупованих територій до виборів до Держдуми РФ, повідомляє Новое время.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Думаю, що в промові президента на Генасамблеї ООН буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки та оборони 17 вересня ввела санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі вибори" , — заявив Арестович.

Водночас радник Андрія Єрмака та представник України в ТКГ підкреслив, що багатьох жителів окупованих територій змусили проголосувати на виборах у Росії.

"Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорсткий стан: не голосуєш — ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли та пішли.