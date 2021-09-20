Діабет несе високий ризик важкого перебігу COVID-19

Цукровий діабет є переважливим фактором ризику важкого перебігу захворювання COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Про це свідчить дослідження Медичного університету Інсбрука (Австрія).

"Нам вдалося підтвердити, що цукровий діабет є основним фактором ризику для пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, а також те, що смертність COVID-хворих з високим HbA1c на апаратах штучної вентиляції легень зросла" , - заявив керівник дослідження Міхаель Йоаннідіс.

Загалом медики досліджували дані 350 пацієнтів з федеральної землі Тіроль. У 30% важкохворих був діабет і вони про нього знали. Водночас у 85% хворих, які знаходилися у відділеннях інтенсивної терапії, був підвищений рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c), однак лише третина цих пацієнтів знали про це.