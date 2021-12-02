Ліки, які можуть створювати побічні ефекти на очі

Різні види ліків можуть обернутися різними наслідками для органів зору. Так, поширене відчуття сухості очного яблука може бути обумовлене боротьбою з холестерином і іншими недугами, повідомляє Країна здоров'я.

"Это можуть бути препарати для зниження холестерину, антидепресанти, препарати для зниження тиску, сечогінні препарати, антигістамінні препарати, які застосовуються при алергії", - говорять експерти.

Своєю чергою, препарати спрямовані на коригування роботи органів шлунково-кишкового тракту, деякі різновиди антибіотиків, а також протизапальні нестероїдні медикаменти для спини та шиї можуть стати причиною збільшення чутливості до світла.

Серцеві ліки та болезаспокійливі нерідко призводять до появи розмитості об'єктів, а антиаритмічні - до виникнення кольорових кіл навколо джерел світла.

На тлі бронхіальної астми прийняття кортикостероїдів може призвести глаукоми. Саме тому, в такому випадку приймати медикаменти слід не тільки під наглядом лікаря, а й офтальмолога.