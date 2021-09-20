Офтальмологи розповіли про ліки, які можуть створювати побічні ефекти на очі
Різні види ліків можуть обернутися різними наслідками для органів зору. Так, поширене відчуття сухості очного яблука може бути обумовлене боротьбою з холестерином і іншими недугами, повідомляє Країна здоров'я.
"Это можуть бути препарати для зниження холестерину, антидепресанти, препарати для зниження тиску, сечогінні препарати, антигістамінні препарати, які застосовуються при алергії", - говорять експерти.
Своєю чергою, препарати спрямовані на коригування роботи органів шлунково-кишкового тракту, деякі різновиди антибіотиків, а також протизапальні нестероїдні медикаменти для спини та шиї можуть стати причиною збільшення чутливості до світла.
Серцеві ліки та болезаспокійливі нерідко призводять до появи розмитості об'єктів, а антиаритмічні - до виникнення кольорових кіл навколо джерел світла.
На тлі бронхіальної астми прийняття кортикостероїдів може призвести глаукоми. Саме тому, в такому випадку приймати медикаменти слід не тільки під наглядом лікаря, а й офтальмолога.