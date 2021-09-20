Тіна Кароль показала рідкісні фото з мамою

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками рідкісними знімками, на яких засвітила свою маму Світлану Ліберман. Спочатку жінка позувала з десертом у руках, а потім разом з донькою, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram-stories(щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Кадри виконавиця розмістила на честь дня народження мами.

На одному з фото Світлана Ліберман позувала з десертом у руках, з якого горіла святкова свічка. На іншому знімку Кароль прогулювалася по вулиці з мамою та зробила селфі. Світлана була одягнена в сірий костюм, а сама співачка засвітилася без макіяжу і в домашньому образі.

Світлана Ліберман – мама Тіни Кароль. Джерело: Скриншот