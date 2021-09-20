Глава Єврокомісії зажадала створити Європейський оборонний союз

Після створення Австралією, США і Великобританією нового військового блоку AUKUS Європейський Союз може створити власний військовий блок, щоб не покладатися на Америку в оборонній сфері, повідомляє Страна UA.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що стурбована захопленням влади в Афганістані "Талібаном". За її словами, така подія породжує серйозні питання не тільки в НАТО, але і перед країнами Євросоюзу.

Глава Єврокомісії закликала прискорити розвиток Європейського оборонного союзу. Вона стверджує, що для цього не доведеться формувати нові підрозділи - вони вже існують.

Також Фон дер Ляйен додала, що союзу потрібно мати достатню політичну волю для використання військових інструментів в міжнародних справах без допомоги з боку США і НАТО.

"Пора переходити на наступний рівень" , - сказала вона.

Фон дер Ляєн вважає, що ЄС повинен забезпечувати стабільність у своєму регіоні та за його межами, а також брати участь в місіях, що не ініційовані НАТО або ООН.