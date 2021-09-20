Сухпайки і шопінг: як російські куратори залучали "виборців" з ОРДЛО

Мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з російськими паспортами, яких везли голосувати у Ростовську область на виборах до Державної думи РФ, видавали сухпайки, повідомляє Деловая столица.

Громадяни їхали на спеціальних автобусах та перетинали кордон по зеленому коридору, не затримуючись у чергах. До кожної групи був приставлений так званий "старший", який контролював списки та наявність вказаних осіб на місці. 

Примітно, що якщо раніше, щоб доїхати до Ростовської області з Донецьку потрібно було платити 550 рублів за поїздку, то для участі в голосуванні поїздка була безкоштовною. Окрім того, охочим взяти участь у виборах видавали сухпайки.

643fcd9d-a7e13da961e35b2a476af36fb9c0680

Всі виїжджаючі в Ростовську область їдуть немов у безкоштовну туристичну поїздку - замість обіцяних виборчих ярмарків, як в СРСР, після голосування вивозять на обов'язковий шопінг в продуктові супермаркети. Там товари дешевші, ніж у псевдореспубліках.

1bf1cfb1-1e6d1ba5945cf3e148b45584398e7c9

Також повідомляється, що ті, хто не поїхав голосувати на дільниці, передавали свої паролі реєстрації на порталі державних послуг так званим "старшим". Ті могли голосувати замість них.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics