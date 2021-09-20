Сухпайки і шопінг: як російські куратори залучали "виборців" з ОРДЛО

Мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з російськими паспортами, яких везли голосувати у Ростовську область на виборах до Державної думи РФ, видавали сухпайки, повідомляє Деловая столица.

Громадяни їхали на спеціальних автобусах та перетинали кордон по зеленому коридору, не затримуючись у чергах. До кожної групи був приставлений так званий "старший", який контролював списки та наявність вказаних осіб на місці.

Примітно, що якщо раніше, щоб доїхати до Ростовської області з Донецьку потрібно було платити 550 рублів за поїздку, то для участі в голосуванні поїздка була безкоштовною. Окрім того, охочим взяти участь у виборах видавали сухпайки.

Всі виїжджаючі в Ростовську область їдуть немов у безкоштовну туристичну поїздку - замість обіцяних виборчих ярмарків, як в СРСР, після голосування вивозять на обов'язковий шопінг в продуктові супермаркети. Там товари дешевші, ніж у псевдореспубліках.

Також повідомляється, що ті, хто не поїхав голосувати на дільниці, передавали свої паролі реєстрації на порталі державних послуг так званим "старшим". Ті могли голосувати замість них.