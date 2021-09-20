Індія може незабаром відкритися для іноземних туристів

Влада Індії планує відкрити країну для іноземних туристів, про це вони оголосять в найближчі десять днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення про відкриття Індії для іноземних туристів вперше за останні 1,5 року приймається у зв'язку з скороченням числа інфікованих в країні. МВС країни в даний час обговорює умови відкриття: його планують зробити поетапним, щоб відстежувати епідеміологічну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає портал, перші 500 тис. іноземних туристів отримають безкоштовні візи. Це, на думку влади Індії, сприятиме відродженню туристичної та авіаційної галузі. Передбачається, що акція триватиме до 31 березня 2022 року або до моменту, коли будуть видані всі п'ятсот тисяч туристичних віз. Пільгою з оформлення безкоштовної візи турист зможе скористатися один раз.