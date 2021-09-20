Назрів дефіцит кадрів: кількість вакансій подвоїлася

В Україні за рік кількість вакансій зросла на 104% - з 53 тис. у вересні 2020 року до 108 тис. у поточному місяці, повідомляє UBR.

Тенденція зростання кількості актуальних вакансій почалася з лютого 2021-го. Уже в серпні їх було майже 95 тис., свідчать дані порталу Work.ua.

При цьому кількість нових резюме також зростає. Але відгуків на вакансії все-одно стає менше. Тому експерти вважають, що на ринку "спостерігається певний кадровий голод, претендентам є з чого вибирати".

При цьому, за даними аналітиків, за рік середні зарплати, пропоновані роботодавцями у вакансіях, виросли на 9%. Станом на вересень 2021-го сума становить 13 667 грн, тоді як роком раніше було 12 420 грн.

Найбільше платять в наступних категоріях пошуку:

"Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки" - 22 123 грн;

"Нерухомість" - 19 577 грн;

"Транспорт, автобізнес" - 16 151 грн;

"Будівництво, архітектура" - 16 043 грн;

"Страхування" - 15 857 грн;

"Продаж, закупівля" - 15 811 грн;

"Культура, музика, шоу-бізнес" - 15 808 грн;

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" - 15 544 грн.

Найвищі середні зарплати в Києві - 15 813 грн, Дніпрі та Одесі - близько 13 300 грн, найменші - в Рівному - 10 871 грн в місяць.