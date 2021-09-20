Вибори в РФ: соратники Навального заявляють про фальсифікації

19 вересня в Росії завершилося триденне голосування до Державної думи. Керівна партія "Єдина Росія" заявляє про свою перемогу на виборах до Держдуми, підсумки яких підраховують, повідомляє Укрiнформ.

Про це свідчать дані ЦВК РФ.

Станом на 5 годину ранку було підраховано 53,72% протоколів. Відтак «Єдина Росія» набирає 46,60%, КПРФ - 21,18%, ЛДПР - 7,99%, «Справедлива Росія - Патріоти - За правду» - 7,59%, партія «Нові люди» - 5,88%.

При цьому підсумкова явка виборців на дистанційне електронне голосування на виборах до Держдуми РФ склала 93,21%, або 592 388 осіб.

За даними ЦВК після підрахунку 53% протоколів, за одномандатними округами «Єдина Росія» набирає 194 місця в Держдумі. КПРФ поки отримує 16 мандатів, «Справедлива Росія - Патріоти - За правду» - 7, ЛДПР - 1, «Батьківщина» - 1, від «Громадянська платформа» - 1. Ще 5 місць у самовисуванців.

Наразі не опубліковані результати електронного голосування на виборах у Москві. Дистанційно там проголосувало майже 2 мільйони людей, і ці результати можуть серйозно вплинути на результат голосування в одномандатних округах. Прихильники опозиціонера Олексія Навального звинувачують владу в намірі фальсифікувати результати.

Згідно з попередніми даними, зараз в більшості з 15 московських округів лідирують кандидати, підтримані так званим «Розумним голосуванням», головним чином від КПРФ. Однак прихильники Навального побоюються, що за допомогою системи електронного голосування ситуація може помінятися. Раніше експерти говорили про непрозорість і уразливості електронного голосування.

Вибори до Держдуми Росії проходили також і на території окупованого Криму. До голосування на російських виборах були залучені й жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яким раніше роздали російські паспорти.