Мессі не потиснув руку тренеру після заміни

Зірковий нападник ПСЖ Ліонель Мессі з великою ймовірністю образився на головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно після того, як був замінений у другому таймі матчу шостого туру проти "Ліона". Команда аргентинця вирвала перемогу з рахунком 2:1, повідомляє Обозреватель.

Колишній футболіст "Барселони" вперше вийшов у стартовому складі на поле домашнього стадіону "Парк де Пренс" і мав кілька непоганих можливостей для голу в першому таймі. У другій половині було видно, що Мессі трохи втомився, тому наставник ПСЖ вирішив випустити більш свіжого гравця на 75-й хвилині зустрічі.

Аргентинець виглядав незадоволеним, побачивши свій 30-й номер на табло четвертого арбітра, і проігнорував рукостискання Почеттіно, що стояв біля бокової лінії.

Після матчу тренер парижан пояснив своє рішення замінити Ліонеля.

"Я вирішив замінити Мессі, щоб убезпечити його від можливих травм. Попереду на нас чекають важливі поєдинки, тому ми хочемо захистити його. Є рішення, які ми ухвалюємо заради команди. Всі знають, що у нас багато хороших гравців, тому нам непросто вибирати між ними. Після матчу Мессі сказав, що нормально ставиться до своєї заміни" , – заявив Почеттіно.

ПСЖ лідирує в Лізі 1 після 6 турів і ще не втрачав очки в нинішньому сезоні (18). "Ліон" не найкращим чином розпочав сезон і йде на дев'ятому місці з вісьмома балами.