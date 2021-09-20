Міжнародний аеропорт Кабула офіційно відновив роботу

В Афганістані столичний міжнародний аеропорт в понеділок, 20 вересня, офіційно оголошений відкритим для внутрішніх і міжнародних рейсів, повідомляє Кореспондент.

Злітно-посадкова смуга і термінали аеропорту в Кабулі були пошкоджені після серії вибухів 26 серпня і хаосу, що утворився після того, як таліби захопили владу в країні, і десятки тисяч людей намагалися евакуюватися. Зазначається, що аеропорту було завдано збитків у розмірі 20 мільйонів доларів.

Налагодити роботу кабульського аеропорту допомогли технічні фахівці з Катару і Туреччини.

Фото: khaama.com

Національна авіаційна адміністрація Афганістану повідомила, що аеропорт працює 12 годин на добу, в основному з 6 до 18 години. Адміністрація попросила ОАЕ, Таджикистан, Узбекистан та інші країни відновити польоти в Кабул, але поки на авіапольоти погодилися тільки Пакистан та Іран.