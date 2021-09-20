Ціна біткоїну різко впала

Ціна біткоїну різко впала

Вартість біткоїну впала більш ніж на п'ять відсотків. Про це свідчать дані CoinMarketCap, повідомляє "Лента.ру".

До моменту підготовки новини ціна опускалася до позначки в 45623 долара за монету, на мінімумі за останню добу вона знизилася до 45394 долара.

При цьому, за підсумками минулого тижня, найпопулярнішій криптовалюті вдалося вирости на сім відсотків і закріпитися на позначці в 48 тисяч доларів.

Генеральний директор інвестиційної компанії Ark Invest Кеті Вуд в середині вересня припустила, що за п'ять років біткоїн виросте в десять разів, перевищивши позначку в 500 тисяч доларів. У квітні біткоїн коштував майже 65 тисяч доларів, однак в наступні місяці дешевшав - в червні ціна опускалася нижче позначки в 30 тисяч доларів. Висока волатильність криптовалюти вважається одним з головних пов'язаних з нею ризиків, що відзначають керівники регуляторів по всьому світу.

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