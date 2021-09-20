Ціна біткоїну різко впала

Вартість біткоїну впала більш ніж на п'ять відсотків. Про це свідчать дані CoinMarketCap, повідомляє "Лента.ру".

До моменту підготовки новини ціна опускалася до позначки в 45623 долара за монету, на мінімумі за останню добу вона знизилася до 45394 долара.

При цьому, за підсумками минулого тижня, найпопулярнішій криптовалюті вдалося вирости на сім відсотків і закріпитися на позначці в 48 тисяч доларів.

Генеральний директор інвестиційної компанії Ark Invest Кеті Вуд в середині вересня припустила, що за п'ять років біткоїн виросте в десять разів, перевищивши позначку в 500 тисяч доларів. У квітні біткоїн коштував майже 65 тисяч доларів, однак в наступні місяці дешевшав - в червні ціна опускалася нижче позначки в 30 тисяч доларів. Висока волатильність криптовалюти вважається одним з головних пов'язаних з нею ризиків, що відзначають керівники регуляторів по всьому світу.