Укренерго перейшло в управління Міністерства енергетики

Міністерство енергетики отримало статус керуючого рахунком в цінних паперах НЕК "Укренерго". Про це заявило Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) в понеділок з посиланням на реєстр власників цінних паперів від 16 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до реєстру, власником 100% акцій "Укренерго" стала держава в особі Міненерго.

У повідомленні SMIDA зазначається, що Міненерго на виконання розпорядження уряду України №833-р від 28 липня 2021 року вжило заходів, пов'язаних з внесенням відомства як керуючого рахунком у цінних паперах НЕК, переданих йому в управління.

Як повідомлялося, зазначеним розпорядженням Кабміну погоджено пропозицію Міністерства економіки про передачу повноважень з управління корпоративними правами НЕК від Міністерства фінансів Міненерго.

Крім того, Міненерго отримало повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі АТ "Магістральні газопроводи України", і функції з управління єдиним майновим комплексом держпідприємства "Оператор ринку".