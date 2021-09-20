Гарбуз буває округлої і довгастої, гладкою і ребристою, помаранчевої, білої, зеленої та смугастої. Але всі представники виду відрізняються високим вмістом бета-каротину або попередника вітаміну А, корисного для здоров'я очей і виконує роль антиоксиданту.

Для довідки: в 100 г гарбуза в 5 разів більше бета-каротину, ніж у моркві, а білка більше, ніж в перепелиних яйцях!

Гарбуз містить також вітаміни групи В, РР, С, Е, D, Т, фолієву кислоту і рідкісні К, який бере участь в процесах кровотворення і підтримує здоров'я кісток. З мінералів в ній містяться кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор, калій, фтор і інші. Заліза в ній більше, ніж в яблуках.

Користь гарбуза для організму людини

Корисні властивості м'якоті гарбуза обумовлені вмістом клітковини, антиоксидантів, вітамінів, мінералів і білка. Для здоров'я організму важлива і дієтична складова овоча. У ній майже немає жиру і крохмалю. У будь-якому вигляді м'якоть корисно вживати для зміцнення імунітету, виведення шлаків і токсинів, поліпшення травлення, схуднення.

Вітамін Т, що міститься в м'якоті прискорює метаболізм, перешкоджає накопиченню жирів, допомагає схуднути і надає профілактику атеросклерозу;

Калій та магній укріплюють серцевий м'яз і стінки судин, перешкоджають розвитку гіпертонії;

Вітамін А зміцнює захисні сили організму, підтримує гостроту зору, працює як антиоксидант, перешкоджаючи руйнівній дії канцерогенів і вільних радикалів;

Фолієва кислота в поєднанні з вітамінів С зміцнюють імунітет, відповідають за нормальне функціонування кровоносної системи.

Захворювання, при яких гарбуз - корисний елемент меню:

атеросклероз;

холецистит;

туберкульоз;

подагра;

гіпертонія;

безсоння;

ожиріння;

застуда;

Запори і геморой;

Нервові розлади.

Регулярне вживання м'якоті позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи, покращує стан шкіри, волосся, нігтів, допомагає в позбавленні від лупи. У косметології популярні поживні і протизапальні маски з запеченої м'якоті гарбуза, корисні для всіх типів шкіри.

Гарбуз - корисний продукт для налагодження стільця, виведення зайвої рідини, позбавлення від набряків і попередження розвитку цукрового діабету. Властивість прискорювати метаболізм жирів і вуглеводів допомагає скинути вагу, а очищення жовчовивідних проток корисно для печінки і всієї системи сечовиділення.