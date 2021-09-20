"Слуги" вимагають розгляду антиолігархічних законів цього тижня

Фракція "Слуги народу" пропонує розглянути законопроєкти 5599 щодо олігархів та 5600 про наповнення бюджету на цьому пленарному тижні, повідомляє Depo.ua.

Про це заявила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" не погоджується із запропонованим Апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує погоджувальній раді власну версію. Вона включає готовий до розгляду антиолігархічний пакет. Це законопроєкти: №5599 щодо олігархів і № 5600 про наповнення бюджету" , – написала вона.

Також, за словами Палійчук, фракція "Слуга народу" пропонуватиме погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроєктів.

Зазначимо, що при постатейному розгляді законопроєктів обговорюються і ставляться на голосування окремі статті, підпункти або речення.