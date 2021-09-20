Укроборонпром відзвітував про прибуток

За перше півріччя 2021 року підприємства державного концерну "Укроборонпром" прозвітували про 517,6 мільйона гривень зведеного чистого прибутку, повідомляє Марлiн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану концерну.

До звіту включені фінансові показники 78 суб’єктів господарювання.

"Загальна сума доходів підприємств становить 10,3 млрд грн. За даним показником виконання плану становило 99,5%" , – уточнили у концерні.

Станом на липень 2021 року активи Концерну оцінюються у 73,6 млрд грн. "Укроборонпром" також має 48,3 млрд грн фінансових зобов’язань.

Протягом звітного періоду підприємствами концерну "Укроборонпром" сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 1,9 млрд грн, що більше від плану на 209 млн грн (виконання на 112,3%).

У звіті також йдеться про проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінпоказників:

перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через COVID-19;

низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів;

незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

Негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи.

Для покращення ситуації на підприємствах управлінням Укроборонпрому було звільнено 5 керівників, ще одного – увільнено від виконання обов’язків, одному оголошено догану.

З грудня 2020 року "Укроборонпром" очолює Юрій Гусєв.