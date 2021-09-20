РФ почала масштабні навчання в Чорному морі

Близько 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії (ЧФ) вийшли в море з пунктів базування в Севастополі і Новоросійську для проведення навчань з виконанням ракетних і артилерійських стрільб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За даними флоту, в морських полігонах бойової підготовки екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і нанесення удару по береговому командному пункту, а також відбиття ﻿ атаки умовного противника.

За словами військових, у навчаннях корабельних сил задіють літаки і вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту.