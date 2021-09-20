Реал здобув вольову перемогу в чемпіонаті Іспанії

У 5-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" у гостях грав з "Валенсією". Команда Карло Анчелотті здобула вольову перемогу, повідомляє УНИАН.

"Реал" пропустив в середині другого тайму, але в кінцівці відзначився двічі - на 86-й хвилині забив Вінісіус Жуніор, а через дві хвилини Карім Бензема.

Відзначимо, що "Реал" повторив клубний рекорд по матчах без поразок на виїзді - на даний момент у "вершкових" 18 таких поєдинків.

"Валенсія" - "Реал" - 1:2

Голи: Уго Дуро, 66 - Вінісіус, 86, Бензема, 88

"Валенсія": Мамардашвілі, Тьєррі Коррейа (Тоні Лато, 23) Габріель Пауліста, Альдерет, Фюлькьє, Солер (Муса, 15), Васс, Уго Гільямон, Уго Дуро (Маркос Андре, 79), Максі Гомес (Рачич,79) Гедеш (Елдер Кошта, 79)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Мілітао, Алаба, Вальверде (Іско, 78), Каземіро (Камавінга, 67), Модріч (Родріго, 67), Вінісіус, Бензема, Азар (Йович, 78)