Компанія Toyota показала пікап Tundra третього покоління. Автомобіль отримав яскравий вигляд, над яким працювали фахівці фірмової дизайн-студії Calty у Каліфорнії, повідомляє Обозреватель.

Покупцям будуть запропоновані кілька варіантів на вибір – стандартний Double Cab і збільшений CrewMax. Перша може мати багажне відділення довжиною 2 або 2,5 м, а друга – 1,7 або 2 м. Внаслідок нової більш потужної рами творцям новинку вдалося збільшити вантажність до 880 кг, а на буксирі Tundra зможе тягнути вантаж масою до 5,4 т.

Toyota представила нове покоління пікапа Tundra. Джерело: Toyota

Tundra отримала у своє розпорядження новий 6-циліндровий мотор i-Force об'ємом 3,4 л. Він розвиває потужність 394 к.с., а крутний момент досягає 649 Нм. У парі з ним працює 10-ступінева автоматична коробка передач.

Крім того, для моделі підготували гібридний силовий агрегат i-Force Max, в якому між ДВС і "автоматом" розташовується стартер-генератор. Сумарна потужність такої конструкції – 443 к.с. і 790 Нм. Живлення для електромотора забезпечує нікель-метал-гідридна батарея, розташована під заднім диваном.

Toyota представила нове покоління пікапа Tundra. Джерело: Toyota

У списку опцій з'явилася повністю цифрова панель приладів з 12,3-дюймовим екраном. У базовій комплектації пропонується комбінована цифро-аналогова панель з 4,1-дюймовим екраном. Мультимедійна система в залежності від версії може мати сенсорну панель від 12,3 до 14 дюймів.

Toyota представила нове покоління пікапа Tundra. Джерело: Toyota

У базову комплектацію входить фірмовий комплекс електронних помічників Safety Sense 2.5. Він включає адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків, а також інші допоміжні системи.

Виробництво пікапів Toyota Tundra буде організовано на заводі компанії в Техасі. Поява новинки у дилерів очікується до кінця нинішнього року.