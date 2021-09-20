Три найефективніші трави по зниженню ваги

Травник Емі Джірса вважає, що існує безліч факторів, які слід враховувати при виборі найкращого підходу до зниження ваги. Наприклад, рівень вашої активності, поточний стан здоров'я, надмірний ріст паразитів або дріжджових грибків, або дисфункція залоз, повідомляє WomanEL.

Як схуднути за допомогою трав'яних добавок, Фото: pexels.com

Але трави можуть допомогти вам на цьому шляху. Вони справляються з втомою, підвищують ваш метаболізм і додають аромат до ваших продуктів, щоб вони були більш цікавими.

Які трави корисніші щодо зниження ваги?

Кориця

Кориця - чудова трава: вона допомагає стабілізувати та регулювати рівень цукру в крові. Крім того, вона може сповільнити засвоєння їжі, так що ви будете ситі протягом більш тривалих проміжків часу при тій же кількості калорій.

Вона надає солодкий смак продуктам без додавання цукру, що допомагає позбутися від тяги до солодкого їжі. Кориця (також як і женьшень) може допомогти при жировій хвороби печінки й підвищити чутливість до інсуліну.

Гарциния

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Гарциния - це ягода, зазвичай міститься в трав'яних добавках для схуднення, хоча ви також можете знайти цілі фруктові добавки. Ця ягода має хорошу репутацію кошти для придушення апетиту і може перешкоджати виробленню і накопиченню жиру в організмі.

Клінічні дослідження підтверджують, що вона в цілому безпечна. Але вона може впливати на приймання деяких ліків, таких як препарати для розрідження крові, антидепресанти, ліки проти алергії та статини.

Женьшень сибірський

Щоб схуднути назавжди, ви повинні зробити вправи частиною свого способу життя. Якщо ви новачок в тренуваннях або у вас багато стресу в житті, спробуйте адаптогенну рослину.

Емі вважає, що сибірський женьшень може дати вам більше доступу до накопиченої енергії, зробити вас менш втомленим і, отже, з більшою ймовірністю дотримуватися нового розпорядку дня.

Його не варто плутати з женьшенем звичайним.