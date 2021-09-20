Затримано бойовика, що штурмував управління СБУ Луганщини

Контррозвідка Служби безпеки України на Луганщині затримала бойовика "ЛНР". У 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.

Про це повідомила﻿ СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ.

Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував «пропускний режим» на вході до захопленої будівлі. Потім ніс «службу» на блокпості біля Станиці Луганської.

Через конфлікт з іншими бойовиками та ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини, зазначили в СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.

Бойовику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.