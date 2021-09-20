Користь та шкода суші: на що звертати увагу – експерти дали відповідь

20 вересня відзначається Всесвітній день рису, який є джерелом складних вуглеводів, важливих амінокислот, вітамінів та мікроелементів, повідомляє Обозреватель.

Далі з вами думкою експертів про користь та шкоду суші, а також – на що потрібно звертати увагу при виборі цих делікатесів.

Для початку розберемося, що таке суші

Як правильно вибрати суші

Дієтологиня та доцент кафедри харчування в клініці Мейо Кетрін Зерацкі зазначила, що суші – це ореол здоров'я, тому що вони складаються повністю з натуральних та свіжих продуктів – риби, водоростів, рису й соєвого соусу, до того ж – це абсолютно дієтичний продукт.

Але, як стверджує Ізабель Мейплз – зареєстрований дієтолог та представник Академії харчування та дієтології, що суші можуть бути дуже калорійними, тому потрібно контролювати порції.

Гострий рол з креветок з приправами містить близько 550 калорій. Варто відзначити, що на думку експертів, велика частина калорій надходить саме з липкого білого рису.

За словами Зерацкі, рис для суші зазвичай готується з додаванням оцту та цукру, й цукор дає йому більше калорій, ніж приготований на пару рис.

Які корисні інгредієнти містяться в суші і, як вибрати безпечні

Суші можна їсти кілька разів в тиждень

Якщо ви вегетаріанець або веган, ви також можете насолоджуватися суші, приготованими з рослинними білками, такими як тофу, щоб заповнити рекомендовану добову норму білкової їжі.

Важливо, що жирна риба, така як лосось та скумбрія, які є звичайними інгредієнтами суші, містять EPA (ейкозапентаєнова кислота) і DHA (докозагексаєнова кислота), жири омега-3, які необхідні для здоров'я серця. Американська асоціація серця рекомендує їсти принаймні дві порції – по 100 г приготованої риби, особливо жирної – такої як лосось, раз в тиждень.

Але не забувайте також про те, що не потрібно й зловживати сирою рибою, так як в ній може бути ртуть, навіть в невеликій кількості, це стосується тунця. Найкраще вибирати суші з лососем, атлантичною та тихоокеанською скумбрією, вугром, креветками та мідіями.

"Один з найпростіших способів мінімізувати ризик накопичення ртуті від риби – це змішувати видів суші, які ви отримуєте" , – радить Ізабель Мейплз.

Як вибрати безпечні:

Завжди їжте суші тільки в перевірених місцях.

Звертайте увагу на запах та смак риби, він повинен бути свіжим.

Рис не повинен бути перевіреним, а також соуси – вони повинні бути не дуже рідкими по консистенції.

Щоб отримати максимальну користь від суш, дієтологи радять: