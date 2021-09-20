Користь та шкода суші: на що звертати увагу – експерти дали відповідь
20 вересня відзначається Всесвітній день рису, який є джерелом складних вуглеводів, важливих амінокислот, вітамінів та мікроелементів, повідомляє Обозреватель.
Далі з вами думкою експертів про користь та шкоду суші, а також – на що потрібно звертати увагу при виборі цих делікатесів.
Для початку розберемося, що таке суші
Дієтологиня та доцент кафедри харчування в клініці Мейо Кетрін Зерацкі зазначила, що суші – це ореол здоров'я, тому що вони складаються повністю з натуральних та свіжих продуктів – риби, водоростів, рису й соєвого соусу, до того ж – це абсолютно дієтичний продукт.
Але, як стверджує Ізабель Мейплз – зареєстрований дієтолог та представник Академії харчування та дієтології, що суші можуть бути дуже калорійними, тому потрібно контролювати порції.
Гострий рол з креветок з приправами містить близько 550 калорій. Варто відзначити, що на думку експертів, велика частина калорій надходить саме з липкого білого рису.
За словами Зерацкі, рис для суші зазвичай готується з додаванням оцту та цукру, й цукор дає йому більше калорій, ніж приготований на пару рис.
Які корисні інгредієнти містяться в суші і, як вибрати безпечні
Якщо ви вегетаріанець або веган, ви також можете насолоджуватися суші, приготованими з рослинними білками, такими як тофу, щоб заповнити рекомендовану добову норму білкової їжі.
Важливо, що жирна риба, така як лосось та скумбрія, які є звичайними інгредієнтами суші, містять EPA (ейкозапентаєнова кислота) і DHA (докозагексаєнова кислота), жири омега-3, які необхідні для здоров'я серця. Американська асоціація серця рекомендує їсти принаймні дві порції – по 100 г приготованої риби, особливо жирної – такої як лосось, раз в тиждень.
Але не забувайте також про те, що не потрібно й зловживати сирою рибою, так як в ній може бути ртуть, навіть в невеликій кількості, це стосується тунця. Найкраще вибирати суші з лососем, атлантичною та тихоокеанською скумбрією, вугром, креветками та мідіями.
"Один з найпростіших способів мінімізувати ризик накопичення ртуті від риби – це змішувати видів суші, які ви отримуєте", – радить Ізабель Мейплз.
Як вибрати безпечні:
- Завжди їжте суші тільки в перевірених місцях.
- Звертайте увагу на запах та смак риби, він повинен бути свіжим.
- Рис не повинен бути перевіреним, а також соуси – вони повинні бути не дуже рідкими по консистенції.
Щоб отримати максимальну користь від суш, дієтологи радять:
- Вибирати суші-роли з коричневим рисом, а не з білим.
- Віддавайте перевагу рулетам конічної форми (темакі), які містять менше рису, ніж більш традиційні.
- Збільшить кількість білка й клітковини в їжі. Їжте суші з едамаме, салатом вакаме, місо-супом або сашимі.
- Уникайте ролів з вершковим сиром, соусами або темпура. Щоб отримати хрустку скоринку без цих шкідливих для здоров'я інгредієнтів, попросіть додаткові овочі.
- Позбавтеся від соєвого соусу. Якщо ви чутливі до солі, уникайте соєвого соусу або тільки злегка умочуйте в нього суші.
- Замовляйте суші в ресторанах з хорошою репутацією, які з більшою ймовірністю будуть дотримуватися належних правил безпеки харчових продуктів.