В ООС оцінили ймовірність нападу РФ на Південь України

Командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що прямих ознак про можливий напад Росії з Криму найближчим часом немає. Проте, він не виключає ймовірність такого сценарію, повідомляє РБК-Україна.

"Військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком лише зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у воєнній сфері" , – сказав командувач ООС.



Він зазначив, що таким приводом може стати "Кримська платформа", адже РФ "лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, загрожуючи можливим розширенням збройної агресії".

За словами Наєва, поки в Криму не зафіксовано наступальних угруповань військ, але Росія здатно оперативно перекидати війська на великі відстані.