Про які проблеми зі здоров'ям говорить ламкість і розшарування нігтів

Якщо нігті стали занадто тендітними та почали розшаровуватися, то це вірна ознака авітамінозу. Найчастіше така ситуація - ознака нестачі вітамінів краси - А і Е, а також деяких мікроелементів: кальцію, цинку, марганцю і заліза, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Рідше витончення і ламкість нігтів зустрічається в якості симптому алергії та порушень роботи щитовидної залози.

Точкова істиканность або наперстковідним істиканность. На нігтьової пластини з'являються множинні поглиблення, невеликих розмірів. Поверхня нігтя залишається глянсовою, але вона не гладка, а бугристо ямчатая. Найчастіше такі нігті вказують на наявність псоріазу або екземи. Іноді це може бути ознакою артриту суглобів.



Лінії Бо чи поперечні борозни. На нігтьових пластинах утворюються одна або кілька поперечних борозенок, глибиною не більше 1 мм. Дуже часто такий дефект з'являється через травму нігтьової лунки, повністю зникає після відростання пошкодженої ділянки. Іноді лінії Бо можуть виникнути в результаті голодування і жорстких дієт. Також поперечні борозенки можуть бути наслідком прийому сильнодіючих ліків, симптомом серцево-судинних захворювань, або грибкової інвазії.