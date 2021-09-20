Ціна на електроенергію на оптовому ринку підвищилася на 41%

Середня ціна на електроенергію в Україні базове навантаження на ринку "на добу вперед" (РДВ), яка є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за 10 днів вересня підвищилася на 40,4% щодо аналогічного періоду 2020 року, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

"Середня ціна базового навантаження на ринку "на добу вперед" в Об'єднаній енергетичній системі України за 10 днів вересня 2021 року становить 2 046,35 грн за МВт-год (без ПДВ). Це на 1,55% нижче середньої ціни аналогічного періоду серпня і на 40,36% вище, ніж за 10 днів вересня 2020 року" , - йдеться у звіті підприємства.

При цьому максимальне значення цінового індексу базового навантаження на РДВ у торговельній зоні "ОЕС України" зафіксовано на 9 вересня 2021 року на рівні 2 241,13 грн за МВт-год, мінімальне - на 10 вересня 2021 року на рівні 1 772,40 грн за МВт-год.

Зазначається, що в Бурштинському енергоострові, що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, середня ціна базового навантаження за першу декаду вересня цього року становить 1 657,12 грн за МВт-год (без ПДВ). Це на 0,43% вище ціни аналогічного періоду серпня і на 15,26% вище, ніж середня ціна за 10 днів вересня 2020 року.

Максимальне значення цінового індексу базового навантаження на РДВ у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" зафіксовано на 10 вересня 2021 року на рівні 1 672,39 грн за МВт-год, мінімальне - на 5 вересня 2021 року на рівні 1 639,72 грн за МВт - год.