У Держпродспоживслужбі прокоментували вакцинацію дітей від COVID-19

Вакцинація від коронавірусу дітей в Україні не буде обов'язковою, але може бути рекомендованою в деяких випадках, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі 24 Каналу.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я рекомендує в окремих конкретних випадках вакцинувати дітей від коронавірусу.

Рубан підкреслив, що в Україні вже почали прищеплювати неповнолітніх дітей (старше 14 років) від коронавірусу. І ніяких побічних реакцій зафіксовано не було.

А ось представники деяких професій повинні бути обов'язково вакциновані, це:

поліцейські;

медпрацівники;

освітяни.

У світі дітей уже вакцинують

Олег Рубан каже, що у світі вже почали вакцинувати дітей від коронавірусу. Адже, за його словами, ця категорія населення дуже схильна до зараження штамом "Дельта".

І хоча вакцинація дітей в Україні не обов'язкова, чиновник вважає, що щеплення їм усе ж потрібно робити.

"Як і весь світ, потрібно вакцинувати дітей в повному обсязі. Дельта-збудник вражає саме дитяче та підліткове населення" , - підкреслив він.

Зазначимо, що в Україні вже більше п'яти мільйонів людей повністю імунізовані від коронавірусу - вони отримали по два щеплення.

Автор: Світлана Мащенко