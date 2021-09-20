Разумков прокоментував чутки щодо купівлі голосів за його відставку

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки щодо купівлі голосів депутатів за його відставку. Він заявив, що не знає, хто веде ці переговори, але вони точно негативно позначаються на іміджі парламенту. Про це він розповів виступаючи дистанційно на погоджувальній раді в Раді, повідомляє Вести.

"Багато чуємо чуток, пліток, інформації в ЗМІ, розмови, що комусь хтось пропонує 50-70-100 тисяч за голос за якісь відставки. Я не дуже розумію, в яких кабінетах, хто веде ці переговори, але це точно негативно впливає на імідж ВРУ", - зазначив Разумков.

Спікер вважає, що ці чутки не відповідають дійсності. При цьому він заявив про намір звернутися в антикорупційні органи.