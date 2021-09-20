Перехід України в "жовту" зону: коли розглянуть питання

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у вівторок, 21 вересня, розгляне питання встановлення по всій території України "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки з 22 вересня.

﻿Про це повідомила прес-служба Кабміну﻿.

«У вівторок відбудеться засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, яка розгляне встановлення «жовтого» епідемічного рівня по всій території України з 22 вересня. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля» , - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.



Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій — на 51%.