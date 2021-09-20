Ціна на газ в Європі відновила зростання

Сьогодні, 20 вересня, спотова ціна газу в Європі відновила зростання після традиційної корекції в кінці тижня, повідомляє UBR.

Ціна на біржі ICE Futures вранці досягла $855 за тис. куб. м. Мова йде про найближчий, жовтневий, ф'ючерс на спотовий індекс TTF. Минулого тижня торги завершилися на позначці $788.

Вартість збільшується через низькі запаси газу в підземних сховищах Європи на тлі обмеженого надходження по трубопроводах і в зрідженому вигляді. Запаси перевищили 70%, а до початку періоду відбору ПСГ залишається близько місяця.

Крім того, на 20 вересня на європейських платформах заплановані аукціони на прокачку газу на жовтень. Зокрема, будуть запропоновані всі потужності газопроводу "Ямал-Європа" (проходить в Німеччину через Білорусь і Польщу), а також на додаткові транзитні потужності через Україну.

Так, підсумки аукціонів бронювання потужностей українського і польського транзитних коридорів в поточному році впливають на вартість газу на спотовому ринку і ціну акцій "Газпрому".