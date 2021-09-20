У Путіна відреагували на стрілянину в Пермі

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним загиблих при стрілянині в університеті в Пермі. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє Кореспондент.

"Президент глибоко співчуває тим, хто втратив своїх рідних і близьких в результаті цієї події", - сказав він.

Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про те, що сталося.

"Він дав доручення голові уряду Мішустіну направити міністрів Фалькова і Мурашко до Пермі для організації допомоги постраждалим і родичам загиблих в результаті трагедії", - повідомив Пєсков.

В результаті стрілянини загинули вісім осіб, ще сім госпіталізовано, стан одного з них оцінюється як важкий.

Уточнюється, що всього надається допомога 24 постраждалим, 19 з них - з вогнепальними пораненнями.

У Пермі, у зв'язку зі стріляниною в вузі, сьогодні скасували заняття у всіх школах, технікумах і коледжах.