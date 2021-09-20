Усик пояснив, чому завжди хотів побитися з Джошуа, а не з Ф'юрі

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) зізнався, що завжди сподівався на бій проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), оскільки британець, як і він, є олімпійським чемпіоном. Обидва боксери виграли ОІ-2012 в Лондоні у своїх вагових категоріях, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю виданню SkySports наш співвітчизник згадав момент, коли він зрозумів, що вони з ЕйДжеєм мають побитися. Це сталося в 2018 році під час бою Джошуа – Повєткін, який закінчився перемогою Ентоні технічним нокаутом у сьомому раунді.

"Я був у залі, коли Джошуа бився з Повєткіним на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Я пам'ятаю, як Ентоні подав мені знак. Мені здається, що він помітив мене в натовпі. Він помахав мені рукою. Я був впевнений, що такі хороші хлопці, як ми, мають влаштувати бій. У той момент у моїй голові були інші думки: про сім'ю, роботу, дружину та дітей. Я не думав про нього, але в мене була мета з ним побитися. Чому він, а не Тайсон Ф'юрі? Джошуа – олімпійський чемпіон" , – пояснив Усик.

Порівняльна характеристика Усика і Джошуа. Джерело: The Sun

Нагадаємо, що поєдинок українця та британця пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем". Букмекери оцінили шанси боксерів на перемогу.