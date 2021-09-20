Визначено банк-лідер по кредитах з держгарантіями на портфельній основі

Станом на 1 вересня 2021 року десять банків надали 2018 кредитів на загальну суму 5,54 млрд грн. Кошти виділені в рамках підтримки мікро, малого і середнього бізнесу через інструмент державних гарантій на портфельній основі, повідомляє UBR.

У повідомленні Мінфіну зазначено, що зобов'язання по основному боргу частково забезпечені держгарантіями на портфельній основі - 2,51 млрд грн, це приблизно 64% від загального ліміту гарантій, наданих в минулому році (3,93 млрд грн).

У серпні надано 98 кредитів на загальну суму 436 млн грн з часткою зобов'язань, гарантованих державою за основним боргом, в розмірі 189 млн грн.

За кількістю виданих кредитів лідер - Приватбанк (948 кредитів на загальну суму 865 млн грн), це приблизно 92% ліміту таких гарантій, наданих в минулому році.

Другу сходинку посів Ощадбанк - 722 кредиту на загальну суму 2,13 млрд грн.

У Мінфіні відзначили, що програма користується активним попитом в Києві - видано 165 кредитів на 631 млн грн.

У Львівській обл. - 138 кредитів (366 млн грн), а Дніпропетровській обл. - 133 кредиту (323 млн грн).

За видом економічної діяльності більше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, спостерігається в: