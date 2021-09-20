Пугачова і Галкін влаштували "зоряну" вечірку
На честь восьмиліття дітей знамениті батьки організували тематичне свято в стилі Зоряних воєн, повідомляє Корреспондент.
Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна - Ліза і Гаррі - 18 вересня відзначили день народження. З нагоди восьмиліття сина і дочки, батьки влаштували їм яскраве свято, кадри якого з'явилися в Instagram.
На вечірці в стилі популярної кіносаги Зоряні війни маленьких гостей розважали аніматори в образі Дарта Вейдера, принцеси Леї та інших персонажів фільму.
"Чудове свято, діти в захваті. Спасибі всім за привітання!", - написав у соцмережі Галкін.
Знімками торжества також поділилася Крістіна Орбакайте, яка прийшла на день народження з сином Микитою Пресняковим і невісткою Оленою Красновою.
"Нашим улюбленим Лізі і Гаррі виповнилося вісім років! Наша велика і дружна сім'я бажає вам щастя!", - зазначила дочка примадонни в підписі до публікації.