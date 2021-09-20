"Гусяча шкіра": чому виникає фолікулярний кератоз і як із ним боротися

Шкіра стала шорсткою на дотик? За структурою нагадує пемзу? Так може проявлятися фолікулярний (або, як його ще називають, перифолікулярний) кератоз – доволі поширене доброякісне захворювання шкіри, з яким протягом життя зіштовхується до 40% населення, повідомляє 24 Канал.

Фолікулярний кератоз є наслідком надмірного потовщення рогового шару шкіри. Розберімося, де він розташовується.

Аби зрозуміти, пригадаймо, з яких загалом шарів складається наша шкіра:

верхнього (епідермісу);

дерми (власне, шкіри);

підшкірної клітковини.

Так-от роговий шар – це верхній (захисний) шар епідермісу. Фактично, це мертві клітини, позбавлені ядра, які постійно злущуються (оновлюються). При фолікулярному кератозі роговий шар потовщується більше, ніж би це мало бути у нормі та злущується не так швидко, як би нам цього хотілося.

Мертві клітини шкіри накопичуються поблизу волосяних фолікулів, утворюючи неприємні на дотик сухі грудочки. Виглядає це як "гусяча шкіра", коли ми змерзнемо або общипана куряча тушка. Декому шкіра може нагадувати пемзу або тертку. Іноді ці грудочки можуть почервоніти і почати свербіти. Почервоніння – це симптом запалення або подразнення, адже така шкіра зазвичай є дуже сухою.

Фолікулярний кератоз може виникати у будь-якому віці – навіть у немовлят! По суті це – не хвороба, а шкірний дефект і здоров'ю він не шкодить, тож лікування не вимагає. Але з огляду на те, що може псувати зовнішній вигляд, викликаючи дискомфорт у людини, існують способи, які дозволяють його позбутися, і ми вам про них розповімо.

Чому він виникає

Вважається, що фолікулярний кератоз передається у спадок, але у деяких випадках причиною може стати дефіцит вітаміну А. З'явившись у грудному віці, може докучати дитині протягом кількох місяців. А от коли з'являється у старшому віці, може турбувати роками.

У наймолодших змінюється шкіра на обличчі (переважно – на щічках). У старших (підлітків і дорослих) – на плечах, руках і ногах (як правило, на стегнах).

Що з цим робити

До дерматолога з цією проблемою йти не обов’язково, але його професійні поради однозначно стануть у пригоді, оскільки завжди є ризик, що людина без медичної освіти може неправильно проінтерпретувати зміни на своїй шкірі.

Фолікулярний кератоз можна сплутати з атопічним дерматитом або іхтіозом (спадковим захворюванням, в основі якого лежать мутації або порушення експресії генів, що кодують різні форми кератину). Лікар, запідозривши алергію, може порекомендувати провести алергопроби.

Проте у більшості випадків рекомендацією буде правильний щоденний догляд за шкірою, який дозволить зменшити розмір та яскравість забарвлення грудочок. Медикаментозна терапія при фолікулярному кератозі застосовується рідко.

Догляд за шкірою

Чого робити точно не можна – намагатися силоміць "стерти" грубі зміни на шкірі , бо це може призвести до появи неестетичних рубців. Натомість застосовуйте скраби. Наприклад, кавовий. Можете виготовити його власноруч. Для цього кавову гущу змішайте з кількома краплями оливкової олії й вашого улюбленого гелю для душу.

, бо це може призвести до появи неестетичних рубців. Натомість застосовуйте скраби. Наприклад, кавовий. Можете виготовити його власноруч. Для цього кавову гущу змішайте з кількома краплями оливкової олії й вашого улюбленого гелю для душу. Приймаючи ванну чи душ, використовуйте масажні рукавички зі сизалю – це грубе волокно добувають з листя Агави.

– це грубе волокно добувають з листя Агави. Придбайте якісну косметику для зволоження шкіри з хорошим складом. Це можуть бути креми з вмістом алое або масла ши.

для зволоження шкіри з хорошим складом. Це можуть бути креми з вмістом алое або масла ши. Шкіру при фолікулярному кератозі зволожувати треба якомога частіше , по кілька разів на день. Рекомендується додатково приймати вітамін А.

, по кілька разів на день. Рекомендується Для купання обирайте пом’якшуючі кремові засоби, які додатково захищатимуть шкіру від пересихання.

Грудочки на шкірі часто є подразненими, тому користуйтеся лосьйонами без ароматизаторів. В ідеалі – тими, які можна застосовувати людям з атопічним дерматитом. Аби краще наводнити шкіру, наносіть засоби для її зволоження відразу після водних процедур.

Оскільки грудочки утворюються внаслідок порушення циклічного процесу злущування ороговілого шару шкіри, варто застосовувати креми з додаванням сечовини. Проте якщо вибираєте крем для маленької дитини, то врахуйте, що вміст сечовини у ньому має бути невеликим.

Сечовина – це відома кератолітична речовина, яка здатна видаляти рештки зроговілого епідермісу.

Можете спробувати "полікувати" шкіру лазерною епіляцією. Це – один з найефективніших методів боротьби з фолікулярним кератозом. Лазер видаляє волосини біля їх "витоків", випромінюючи світло, а з ним – і енергію, яку поглинає меланін з волосяного фолікула.

Пігмент руйнується, а з ним і волосяний "мішечок". Це, власне, і є та ділянка, "наповнена" мертвою шкірою, яка й викликає появу некрасивих грудочок. До того ж часто проблема посилюється врослими волосками. Якщо ви колись видаляли волосини за допомогою бритви, а тепер робите це з допомогою лазерної епіляції, зрозумієте, про що йдеться.

Коли чекати загострення

Зазвичай це відбувається в осінньо-зимовий період, що зумовлено теплим і сухим повітрям у приміщеннях, де працюють обігрівачі, а саме приміщення – не так часто провітрюється. Влітку стан шкіри покращується, тож можете виставляти уражені кератозом ділянки на сонце. Перед прийомом сонячних ванн не забудьте нанести на шкіру сонцезахисний крем з достатньо високим фільтром захисту від ультрафіолетових променів.