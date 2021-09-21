Домашній гарячий шоколад: ідеї приготування зігрівального напою
Гарячий шоколад – ідеальний напій, який може зігріти в осінню прохолодну погоду. Це хороша альтернатива каві, адже тут відсутній кофеїн. Можна поєднувати різні види шоколаду: чорний, молочний чи білий, або обирати один з них, повідомляє Обозреватель.
Далі ідеї приготування гарячого шоколаду, який можна зробити вдома та носити із собою в термосі
Класичний гарячий шоколад на основі какао
- какао – 2 ч.л
- молоко – 0.5 л
- цукор – 4-5 л.
Спосіб приготування:
1. Додайте до какао цукор і ретельно перемішати
2. Підігріти молоко на повільному вогні. Слідкувати, щоб не утворилася пінка.
3. Повільно засипати невеликими порціями в молоко суху суміш.
4. Перемішати на повільному вогні до однорідної маси.
Гарячий шоколад на червоному вині
Інгредієнти:
(на 4 порції)
- згущене молоко – 1 стакан
- сухе червоне вино – 1 стакан
- темний шоколад – 100 г
- лікер амаретто – 2 ст.л
- цукор або сироп – 2 ст.л
Спосіб приготування:
- У каструлю налити молоко і вино, додати подрібнений шоколад і лікер або цукор.
- Нагріти на середньому вогні, постійно помішувати віночком, поки інгредієнти не стануть гарячими. але не доводячи до кипіння.
- Шоколад розтане, і напій стане кремоподібним з однорідною консистенцією.
- Нагрівати напій 4 хвилини і одразу розлити в чашки.
Італійський гарячий шоколад
Інгредієнти:
- молока – 500 мл
- будь-який шоколад – 120 г
- какао-порошок – 20 г
- цукор – 20 г
- кукурудзяний крохмаль – 20 г
Спосіб приготування:
- Шоколад розтопити на водяній бані.
- Какао, цукор і крохмаль розмішати.
- Молоко підігріти і, помішуючи, додати спочатку сухі інгредієнти, вкінці розтоплений шоколад. Молоко повинно стати густим.
- Подавати зі збитими вершками.