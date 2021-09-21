Домашній гарячий шоколад: ідеї приготування зігрівального напою

Гарячий шоколад – ідеальний напій, який може зігріти в осінню прохолодну погоду. Це хороша альтернатива каві, адже тут відсутній кофеїн. Можна поєднувати різні види шоколаду: чорний, молочний чи білий, або обирати один з них, повідомляє Обозреватель.

Далі ідеї приготування гарячого шоколаду, який можна зробити вдома та носити із собою в термосі

Класичний гарячий шоколад на основі какао

Гарячий шоколад на основі какао
Гарячий шоколад на основі какао
  • какао – 2 ч.л
  • молоко – 0.5 л
  • цукор – 4-5 л.

Спосіб приготування:

1. Додайте до какао цукор і ретельно перемішати

2. Підігріти молоко на повільному вогні. Слідкувати, щоб не утворилася пінка.

3. Повільно засипати невеликими порціями в молоко суху суміш.

4. Перемішати на повільному вогні до однорідної маси.

Гарячий шоколад на червоному вині

Гарячий шоколад на основі вина
Гарячий шоколад на основі вина

Інгредієнти:

(на 4 порції)

  • згущене молоко – 1 стакан
  • сухе червоне вино – 1 стакан
  • темний шоколад – 100 г
  • лікер амаретто – 2 ст.л
  • цукор або сироп – 2 ст.л

Спосіб приготування:

  1. У каструлю налити молоко і вино, додати подрібнений шоколад і лікер або цукор.
  2. Нагріти на середньому вогні, постійно помішувати віночком, поки інгредієнти не стануть гарячими. але не доводячи до кипіння.
  3. Шоколад розтане, і напій стане кремоподібним з однорідною консистенцією.
  4. Нагрівати напій 4 хвилини і одразу розлити в чашки.

Італійський гарячий шоколад

Італійський гарячий шоколад
Італійський гарячий шоколад

Інгредієнти:

  • молока – 500 мл
  • будь-який шоколад – 120 г
  • какао-порошок – 20 г
  • цукор – 20 г
  • кукурудзяний крохмаль – 20 г

Спосіб приготування:

  1. Шоколад розтопити на водяній бані.
  2. Какао, цукор і крохмаль розмішати.
  3. Молоко підігріти і, помішуючи, додати спочатку сухі інгредієнти, вкінці розтоплений шоколад. Молоко повинно стати густим.
  4. Подавати зі збитими вершками.

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