Вибори в Держдуму РФ: названо лідера голосування

Партія "Єдина Росія" після обробки 95% протоколів лідирує на думських виборах, набираючи 49,63% голосів, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відповідні дані розміщені на інформаційному табло в ЦВК Росії.

КПРФ, згідно з даними Центрвиборчкому, набирає 19,20%, ЛДПР - 7,48%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7,43%.

Також, за поточними даними, в думу проходить партія "Нові люди" з 5,40% голосів.

Згідно з даними по одномандатних округах після обробки 95% протоколів, "Єдина Росія" лідирує в 199 окрузі, КПРФ набирає 9 місць, кандидати від партії "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" проходить у 8 округах, а ЛДПР, "Батьківщина", Партія зростання, "Громадянська платформа" поки набирають по одному місцю в одномандатних округах. Крім того, в Держдуму проходить п'ять самовисуванців.

У РФ завершилося голосування на виборах, яке проходило з 17 по 19 вересня. Вибори в Держдуму VIII скликання проходять в РФ за змішаною системою - 225 депутатів обираються за партійними списками, 225 - за одномандатними округами.