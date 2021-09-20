Гінекологічний рак: лікарі назвали "тривожні дзвіночки" організму
Жінки можуть не знати про симптоми, адже іноді вони можуть бути невираженими, або ж соромитися проконсультуватися з лікарем, тому що стигма, пов'язана з цими діагнозами, все ще зберігається. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі передавати фахівці Центр громадського здоров'я, повідомляє Clutch.
Вони відзначили, що кожній жінці важливо звертати увагу на своє тіло і знати, що для вас нормально, а що — ні. Тільки так ви зможете помітити попереджувальні ознаки або симптоми гінекологічного раку.
Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви помітили будь-які з наступних симптомів:
- нетипові вагінальні кровотечі, зокрема, між менструаціями, після сексу або після настання менопаузи;
- нетипові вагінальні виділення, наприклад, темного кольору, з кров'ю або неприємним запахом;
- незрозумілий біль або дискомфорт в попереку, в області таза, живота, особливо якщо він триває більше декількох тижнів;
- здуття, якщо воно не проходить після менструації, або ж якщо ви відчуваєте ситість від невеликої кількості їжі;
- часте сечовипускання, а також якщо відчуваєте свербіж, печіння або біль при сечовипусканні;
- зміна кольору шкіри на вульві, поява плям, ущільнень, виразок або інших змін;
- зміни менструального циклу, наприклад, більш рясні ніж зазвичай місячні.