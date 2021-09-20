Гінекологічний рак: лікарі назвали "тривожні дзвіночки" організму

Жінки можуть не знати про симптоми, адже іноді вони можуть бути невираженими, або ж соромитися проконсультуватися з лікарем, тому що стигма, пов'язана з цими діагнозами, все ще зберігається. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі передавати фахівці Центр громадського здоров'я, повідомляє Clutch.

Вони відзначили, що кожній жінці важливо звертати увагу на своє тіло і знати, що для вас нормально, а що — ні. Тільки так ви зможете помітити попереджувальні ознаки або симптоми гінекологічного раку.

Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви помітили будь-які з наступних симптомів: