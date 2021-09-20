Названий термін вичерпання запасів нафти і газу в Росії

Запасів нафти в Росії вистачить на 30 років, а запасів газу - на 70 років при поточних темпах видобутку. Такий термін називається в презентації "Росгеологіі", повідомляє "Лента.ру".

За останні 25 років в Росії відкрито в десять разів менше нових запасів, ніж за попередні 25 років, повідомили у відомстві. Запаси на багатьох родовищах радянських часів вичерпуються. Видобувний сектор забезпечує понад 70 відсотків експортних доходів країни. Очікується, що до 2036 року нафтогазові доходи будуть приносити в бюджет 8-10 трильйонів рублів щорічно.

В середині вересня глава «Газпрому» Олексій Міллер навів більш оптимістичні дані по запасах газу в Росії. За його словами, видобуток не зупиниться протягом ста років, а деякі родовища, що розробляються компанією на Ямалі, зможуть працювати до 2132 року.

Раніше в Роснадра озвучили прогнози щодо нафти, що також відрізняються від очікувань «Росгеологіі», але в сторону зменшення. Там вважають, що рентабельних запасів нафти в Росії при нинішніх технологіях вилучення вистачить не більше ніж на 21 рік. Найперспективніший регіон для розвідки - Західний Сибір. Нафтові родовища в Східному Сибіру поки не залучають учасників ринку через слабо розвинену інфраструктуру.