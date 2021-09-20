В Україну йдуть заморозки

Українців попередили про заморозки вночі 22 вересня у західних областях та 23 вересня по всій Україні, окрім півдня, сходу та Закарпаття.

Про це йдеться на сторінці Укргідрометцентру в Facebook﻿.

"Вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° I рівень небезпечності" , - йдеться в дописі.

Також метеоролог Наталка Діденко зазначила﻿, що 22 вересня в Карпатах можливий сніг.