В Україну йдуть заморозки
Українців попередили про заморозки вночі 22 вересня у західних областях та 23 вересня по всій Україні, окрім півдня, сходу та Закарпаття.
Про це йдеться на сторінці Укргідрометцентру в Facebook.
"Вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° I рівень небезпечності", - йдеться в дописі.
Також метеоролог Наталка Діденко зазначила, що 22 вересня в Карпатах можливий сніг.
"У середу, 22-го вересня, дощів знову побільшає, а в Карпатах навіть, через низьку температуру повітря, можливий сніг", - написала вона.