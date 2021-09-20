Корнієнко: "Слуга народу" не ініціює відставку Разумкова
Депутатська фракція "Слуга народу" не ініціює відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це заявив лідер партії, перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"В даний час у нас немає ні ініціаторів такої процедури (відставки - ІФ), ні підписних листів, ні будь-яких питань. Більш того я вважаю, що якщо людина знаходиться на лікарняному, то не зовсім етично такі питання піднімати", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок.