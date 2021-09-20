США можуть опинитися на межі економічної катастрофи

Небажання законодавчих органів підняти стелю держборгу може привести до того, що США опиниться на межі економічної катастрофи. Міністр фінансів країни Джанет Йеллен закликала Конгрес до жовтня прийняти рішення по заборгованості, щоб уникнути дефолту за державними платіжними зобов'язаннями, повідомляє "Лента.ру".

За словами Йеллен, потенційний дефолт "прискорить історичну фінансову кризу і посилить збиток від пандемії коронавірусу". Економіка піддасться рецесії, і США в цілому стануть набагато більш слабкою країною.

«Ні відстрочка, ні дефолт неприпустимі. Законодавці повинні діяти швидко", - додала міністр фінансів.

На передостанньому тижні вересня нижня палата Конгресу проголосує за підняття ліміту держборгу в 28 трильйонів доларів. Однак протистояння між Демократичною і Республіканською партіями не дає впевненості в одноголосному прийнятті рішення і ставить економіку США під загрозу масштабної кризи.

Обмеження на розмір державного боргу знову вступили в силу в США на початку серпня - через два роки після їх скасування. У 2019 ліміт за держборгом становив 22 трильйона доларів, але в серпні того ж року граничне значення скасували. У червні 2021 року заборгованість зросла до 28,5 трильйона доларів, і Міністерство фінансів закликало підняти її ліміт, щоб уникнути катастрофічних наслідків для економіки. Бездіяльність законодавчих регуляторів змусить Мінфін йти на надзвичайні заходи - наприклад, скоротити інвестиції в фонди для пенсіонерів держсектору.