Міністр фінансів пояснив підвищення мінімалки лише на 200 гривень

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету України на 2022 рік підвищення мінімальної зарплати з 1 жовтня на 200 гривень до 6700 гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запропонований темп є достатнім, повідомляє РБК-Україна.

"Ми можемо собі дозволити саме такий ріст", - сказав Марченко в інтерв'ю для Українського радіо.

За його словами, ці цифри ретельно прораховані і під них є база розрахунків.

"Тут важливо не нашкодити. Підвищувати мінімальну заробітну плату треба акуратно, з урахуванням макроекономічних факторів, зважати на рівень споживання і на те, що бізнес повинен мати можливість платити такі заробітні плати, і дивитися на рівень інфляції" , - додав він.

Міністр зауважив, що швидкий ріст заробітних плат, зокрема й мінімальних, - це інфляційний чинник.

"Повинен бути баланс. Як підвищення вплине на динаміку економічних суб’єктів - це питання, скоріше негативне ніж позитивне. Я пам’ятаю, що минулого року було багато критики з боку бізнесу, що їх змушують платити високу заробітну плату. Минулого року був прихильником цього рішення, бо це було обґрунтовано, але цього року, після перерахунків, вважаємо, що запропонований темп є достатнім" , - сказав Марченко.

Він зазначив, що цього року відбувся суттєвий приріст, але це не означає, що він має бути таким кожного року.

"Це означатиме, що ми не дбаємо про економіку взагалі, а думаємо лише про один показник - мінімальну заробітну" , - додав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня.

Автор: Олександр Білоус