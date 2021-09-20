Міністр фінансів пояснив підвищення мінімалки лише на 200 гривень

Міністр фінансів пояснив підвищення мінімалки лише на 200 гривень

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету України на 2022 рік підвищення мінімальної зарплати з 1 жовтня на 200 гривень до 6700 гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запропонований темп є достатнім, повідомляє РБК-Україна.

"Ми можемо собі дозволити саме такий ріст", - сказав Марченко в інтерв'ю для Українського радіо.

За його словами, ці цифри ретельно прораховані і під них є база розрахунків.

"Тут важливо не нашкодити. Підвищувати мінімальну заробітну плату треба акуратно, з урахуванням макроекономічних факторів, зважати на рівень споживання і на те, що бізнес повинен мати можливість платити такі заробітні плати, і дивитися на рівень інфляції", - додав він.

Міністр зауважив, що швидкий ріст заробітних плат, зокрема й мінімальних, - це інфляційний чинник.

"Повинен бути баланс. Як підвищення вплине на динаміку економічних суб’єктів - це питання, скоріше негативне ніж позитивне. Я пам’ятаю, що минулого року було багато критики з боку бізнесу, що їх змушують платити високу заробітну плату. Минулого року був прихильником цього рішення, бо це було обґрунтовано, але цього року, після перерахунків, вважаємо, що запропонований темп є достатнім", - сказав Марченко.

Він зазначив, що цього року відбувся суттєвий приріст, але це не означає, що він має бути таким кожного року.

"Це означатиме, що ми не дбаємо про економіку взагалі, а думаємо лише про один показник - мінімальну заробітну", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня.

Автор: Олександр Білоус

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