Догляд за кімнатними рослинами восени: 8 важливих пунктів

З настанням осені сонячного світла стає менше, а дні стають коротшими. Через це кімнатним рослинам потрібен особливий догляд, повідомляє Профиль.

Переставте рослини ближче до вікна

В першу чергу на початку осені слід переставити ближче до світла ті квіти, які знаходяться в темних кутках і далеко від вікон. Найкраще місце для рослин в осінньо-зимовий період - це підвіконня. Але слід переконатися, що з вікон немає протягу, інакше квіти замерзнуть. Також квіти можна розмістити на стелажах і поставити їх ближче до вікна.

Слідкуйте за вологістю, починаючи з жовтня

До початку опалювального сезону з вологістю все, як правило, в порядку. А ось включення опалення робить повітря в приміщеннях значно сухішим. Рекомендується встановити зволожувач повітря. Якщо немає можливості його купити, то необхідну для рослин вологість можна підтримувати за допомогою обприскування листя. Робити це потрібно щодня вранці й ввечері.

Виробіть оптимальні для осені частоту і обсяг поливу

Полив восени слід злегка скоротити, оскільки сонячного світла стає менше, а значить, квітка буде не так швидко вбирати вологу. Коли ґрунт не висихає повністю, виникає небезпека появи цвілі, що дуже шкідливо для рослини. У сонячні дні полив можна зробити трохи більше рясним, а ось в дощові й похмурі його краще скоротити до мінімуму.

Пересадите рослини, які гостро потребують цього

Зазвичай пересаджувати кімнатні квіти восени не рекомендується. Однак є ряд винятків. До них відносяться переростання рослиною розмірів горщика, появі цвілі, яку не вдається прибрати іншими способами, а також ущільнення і збіднення ґрунту.

Проведіть осінню обрізку рослин

Взагалі, найкращим часом для обрізки рослин є весна. Але оскільки влітку багато квітів проходять етап інтенсивного зростання, до осені може виявитися лишком пишна і не дуже красива форма. Друга причина, по якій слід зробити осінню обрізку рослин - санітарна. Після літа слід видалити з рослини хворі пагони, сухе листя і зів'ялі квіти. Однак пам'ятайте, що одночасно робити обрізку і пересадку можна.

Знижуйте кількість добрив з середини вересня

У перехідний сезон у рослин змінюється потреба в додаткових поживних речовинах і здатність їх засвоювати. З середини вересня слід поступово знижувати кількість добрив, щоб до зими відмовитися від них повністю. Винятки становлять рослини, квітучі восени. Наприклад, фіалка, цикламен і азалія.

Точно підберіть підгодівлю на осінь, якщо вона необхідна

Тропічні види рослин (плющ, монстера, диффенбахія, фіттонія) восени найкраще підгодовувати комплексними добривами з мікроелементами. А ті домашні рослини, які восени готуються до періоду спокою, найкраще підгодовувати фосфорно-калійними добривами. До них відносяться пеларгонія, олеандр, мирт, клеродендрум і деякі інші.

Промийте листя рослин мильним розчином

Восени виникає небезпека зараження рослин павутинним кліщем. Для запобігання цьому потрібно ретельно оглянути всі листя і промити їх мильним розчином. Після обробки слід трохи знизити вологість у приміщенні - не включати зволожувач і не обприскувати рослину. Процедуру потрібно повторити приблизно через тиждень.