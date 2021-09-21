Сезон ухи відкрито: рецепт царської юшки в казані з осетра та форелі
Уху можна готувати з будь-якої червоної риби, але найбільш смачною вона буде, якщо ви зварите її ще і з додаванням голів і хребтів тієї рибки, яку ви зловили власноруч, повідомляє 24 Канал.
Існує декілька думок, як треба правильно готувати традиційну рибну юшку: одні кухарі готують її тільки з одного виду риби, а інші – з багатьох. Важливо: ніколи не варіть юшку в алюмінієвому посуді.
Рецепт царської ухи
- Час: 80 – 110 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти: – 1 кг – 1,5 кг осетра; – 1 кг форелі; – 5 шт. ріпчастих цибулин; – 800 г картоплі; – 4 шт. моркви; – 200 г пшона; – 1 лимон; – 50 мл горілки; – 1 пучок кропу; – сіль; – чорний мелений перець; – лавровий лист; – чорний перець горошком; – 4 – 5 л води.
Приготування:
- Помийте рибу, відокремте голови, хвости і плавники, видаліть зябра. Філе осетра і форелі треба випатрати.
- Наріжте рибу на порційні стейки по 3 – 4 сантиметри.
- Викладіть рибний суповий набір для юшки в мішечок з марлі і киньте в казан з киплячою водою. Накрийте кришкою і варіть 20– 30 хвилин.
- Залиште дві цибулини і одну моркву для навару бульйону, а решту наріжте кубиками.
- Виварену рибу вийміть з казана та викиньте.
- Відправте в казан з рибним супом картоплю, нарізану цибулю, моркву і посоліть. Перемішайте і варіть овочі на слабкому вогні 10 хвилин.
- Висипте пшоно, додайте шматки риби та накрийте казан кришкою. Варіть уху ще 30 – 40 хвилин.
- Додайте до юшки решту спецій та через 5 хвилин нарізаний кріп і горілку.
- Зніміть казан з вогню, накрийте кришкою та залишіть настоятися на 10 хвилин.
- Подавайте уху до столу зі шматочком лимона. Смачного!