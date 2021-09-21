Сезон ухи відкрито: рецепт царської юшки в казані з осетра та форелі

Уху можна готувати з будь-якої червоної риби, але найбільш смачною вона буде, якщо ви зварите її ще і з додаванням голів і хребтів тієї рибки, яку ви зловили власноруч, повідомляє 24 Канал.

Існує декілька думок, як треба правильно готувати традиційну рибну юшку: одні кухарі готують її тільки з одного виду риби, а інші – з багатьох. Важливо: ніколи не варіть юшку в алюмінієвому посуді.

Рецепт царської ухи

Час: 80 – 110 хвилин

80 – 110 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти: – 1 кг – 1,5 кг осетра; – 1 кг форелі; – 5 шт. ріпчастих цибулин; – 800 г картоплі; – 4 шт. моркви; – 200 г пшона; – 1 лимон; – 50 мл горілки; – 1 пучок кропу; – сіль; – чорний мелений перець; – лавровий лист; – чорний перець горошком; – 4 – 5 л води.

Приготування: