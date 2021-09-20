У "жовтій" зоні пропонують обмежити роботу чиновників без COVID-щеплення

Кабінет міністрів України радить обмежити роботу чиновників в органах центральної виконавчої влади в умовах "жовтої" зони карантину. Допускати чиновників до роботи пропонують тільки після вакцинації від коронавірусу або при наявності негативного ПЛР-тесту, повідомляє Страна.UA.

Про це свідчить заява міністра Кабміну Олега Немчинова на погоджувальній раді Верховної Ради.