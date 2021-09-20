У "жовтій" зоні пропонують обмежити роботу чиновників без COVID-щеплення
Кабінет міністрів України радить обмежити роботу чиновників в органах центральної виконавчої влади в умовах "жовтої" зони карантину. Допускати чиновників до роботи пропонують тільки після вакцинації від коронавірусу або при наявності негативного ПЛР-тесту, повідомляє Страна.UA.
Про це свідчить заява міністра Кабміну Олега Немчинова на погоджувальній раді Верховної Ради.
"Відсьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів за новими правилами карантинних обмежень. Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр з центральних органів виконавчої влади та працівникам, яким в жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце при наявності вакцинації або ПЛР-тесту", - сказав Немчинов.