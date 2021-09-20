COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: коли можна буде отримати

Перехворіли на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.﻿ Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації, повідомляє РБК-Украина.

"Для перехворілих COVID-сертифікат буде доступний з жовтня. Якраз в активній розробці. Чи не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У перехворілих будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже" , - заявили в Мінцифрі.

Нагадавши, Covid-сертифікати зможуть отримати вакциновані, перехворіли або мають негативний ПЛР-тест українці.

Автор: Владислав Красінський