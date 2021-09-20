СБУ затримала колишнього військового, що допомагав в окупації Криму
Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту «Сімферополь». Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над анексованою АР Крим.
Про це повідомила СБУ.
Крім того, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ «Кримаерорух».
За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.
Під час анексії українського півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої «Самооборони Криму».
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.