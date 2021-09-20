СБУ затримала колишнього військового, що допомагав в окупації Криму

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту «Сімферополь». Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над анексованою АР Крим.

Про це повідомила СБУ﻿.

Крім того, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ «Кримаерорух».

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої «Самооборони Криму».

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.