Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку знову привів до зростання котирувань. Як і минулої п'ятниці, вони піднялися до 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продаж.

Ціни, що виросли, залучили експортерів агропродукції, які з ранку не поспішали виставляти заявки. Як тільки вони вийшли на ринок, розклад сил тут же змінився: попит і пропозиція врівноважили один одного, і зростання котирувань припинилося. Національний банк в першій половині торговельної сесії на ринку не з'являвся, сподіваючись, що його втручання сьогодні не знадобиться.

Курс готівкового долара в першій половині дня понеділка відреагував на незначне підвищення котирувань безготівкового долара і піднявся до 26,74-26,76 гривень: за такою ціною готівкового «американця» продавали великі оптові обмінні пункти.

Євро на FOREX продовжує зниження, що почалося минулого тижня. Сьогодні він опустився до позначки 1,1699 долара на тлі зростання американського долара проти інших провідних світових валют, тому що банкрутство найбільшого китайського забудовника - компанії China Evergrande - змушує інвесторів по всьому світу розпродавати активи і скорочувати вкладення в акції, виходячи в долар. Готівковий євро сьогодні торгується в діапазоні 31,30-31,33 гривень, що приблизно на 10 копійок дешевше, ніж минулої п'ятниці.

Російський рубль до обіду понеділка опустився до позначки 73,50 рублів за долар після того, як долар в світі виріс, а ціни на нафту знову кинулися вниз. Готівковий рубль в столиці продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів, але вже з'явилися пропозиції і по 3,63 гривні за 10 рублів.