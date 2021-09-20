Газпром відмовився збільшити прокачку газу через Україну

Аукціон на додаткові транзитні потужності в українській газотранспортній системі (ГТС) не відбувся. «Газпром» відмовився викуповувати запропонований обсяг на жовтень 2021 року у вигляді 9,8 мільйона кубометрів газу на добу. Про це свідчать дані угорської торгової платформи RBP, повідомляє "Лента.ру".

При цьому «Газпром» зарезервував на жовтень частину потужностей газопроводу «Ямал-Європа» - 31,3 мільйона кубометрів газу із запропонованих 89,1 мільйона, свідчать дані платформи GSA. Газопровід проходить через Білорусь і Польщу.

За чинним договором 2019 року, «Газпром» прокачує через транзитні потужності ГТС України 40 мільярдів кубометрів палива щорічно. Відмова від додаткового транзиту може призвести до нового підвищення вартості газу в Європі. 20 вересня ціна тисячі кубометрів перевищила 900 доларів. 15 вересня був встановлений рекорд - газ коштував більше 950 доларів.

10 вересня Глава «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Дві нитки об'єкта проходять з Росії в Європу по дну Балтійського моря, довжина кожної - тисяча двісті двадцять чотири кілометри, потужність газопроводу - 55 мільярдів кубометрів на рік.